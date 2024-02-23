Тишкина Ольга Арефьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишкина Ольга Арефьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тишкин (Тихонов) Авксентий (Алексей) Степанович

Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.?.1885 ст.

Дочь: (Тихонова) Анна Авксентьевна

Отец ребёнка: Тишкин (Тихонов) Авксентий (Алексей) Степанович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.04.1890 ст.

Дочь: (Тишкина) Александра Авксентьевна

Отец ребёнка: Тишкин (Тихонов) Авксентий (Алексей) Степанович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

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