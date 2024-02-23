Тишкина Ольга Арефьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.?.1885 ст.
Дочь: (Тихонова) Анна Авксентьевна
Отец ребёнка: Тишкин (Тихонов) Авксентий (Алексей) Степанович
Рождение ребёнка
25.04.1890 ст.
Дочь: (Тишкина) Александра Авксентьевна
Отец ребёнка: Тишкин (Тихонов) Авксентий (Алексей) Степанович