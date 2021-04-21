Сомова (Ильина) Александра Максимовна
женский, родилась 05.07.1926, Наумкино, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
умерла 20.10.2019, Белое Озеро, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
ОтецИльин Максим Трофимович18.04.1896 г.р.
МатьИльина (Матвеева) Марина Матвеевна05.06.1890 г.р.
Супруги
Сомов Борис Сергеевич02.02.1927 г.р.
Дети
Шипаева (Сомова) Людмила Борисовна09.07.1956 г.р.
Сомова Маргарита Борисовна17.01.1958 г.р.Показать еще 4
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Комментарий
Рождение
05.07.1926
Наумкино, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1956
Дочь: Шипаева (Сомова) Людмила Борисовна
Отец ребёнка: Сомов Борис Сергеевич
Новосеменовка, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1958
Дочь: Сомова Маргарита Борисовна
Отец ребёнка: Сомов Борис Сергеевич
Рождение ребёнка
01.03.1960
Дочь: Кононова (Сомова) Альбина Борисовна
Отец ребёнка: Сомов Борис Сергеевич
Рождение ребёнка
17.10.1961
Дочь: Петрова (Сомова) Лидия Борисовна
Отец ребёнка: Сомов Борис Сергеевич
Рождение ребёнка
31.05.1963
Дочь: Хайруллина (Сомова) Светлана Борисовна
Отец ребёнка: Сомов Борис Сергеевич
Новосеменовка, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1966
Отец ребёнка: Сомов Борис Сергеевич
Смерть
20.10.2019
Белое Озеро, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан