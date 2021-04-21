Сомова (Ильина) Александра Максимовна 05.07.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сомова (Ильина) Александра Максимовна

Автор
АХ
Хайруллина А.

женский, родилась 05.07.1926, Наумкино, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

умерла 20.10.2019, Белое Озеро, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Отец
Ильин Максим Трофимович18.04.1896 г.р.
Мать
Ильина (Матвеева) Марина Матвеевна05.06.1890 г.р.
Супруги
Сомов Борис Сергеевич02.02.1927 г.р.
Дети
Шипаева (Сомова) Людмила Борисовна09.07.1956 г.р.
Сомова Маргарита Борисовна17.01.1958 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1926

Отец: Ильин Максим Трофимович

Мать: Ильина (Матвеева) Марина Матвеевна

Наумкино, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сомов Борис Сергеевич

Рождение ребёнка
09.07.1956

Дочь: Шипаева (Сомова) Людмила Борисовна

Отец ребёнка: Сомов Борис Сергеевич

Новосеменовка, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Рождение ребёнка
17.01.1958

Дочь: Сомова Маргарита Борисовна

Отец ребёнка: Сомов Борис Сергеевич

Рождение ребёнка
01.03.1960

Дочь: Кононова (Сомова) Альбина Борисовна

Отец ребёнка: Сомов Борис Сергеевич

Рождение ребёнка
17.10.1961

Дочь: Петрова (Сомова) Лидия Борисовна

Отец ребёнка: Сомов Борис Сергеевич

Рождение ребёнка
31.05.1963

Дочь: Хайруллина (Сомова) Светлана Борисовна

Отец ребёнка: Сомов Борис Сергеевич

Новосеменовка, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Рождение ребёнка
25.07.1966

Сын: Сомов Сергей Борисович

Отец ребёнка: Сомов Борис Сергеевич

Смерть
20.10.2019
Белое Озеро, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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