Сомова (Ильина) Александра Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСомова (Ильина) Александра Максимовна

Сомова (Ильина) Александра Максимовна

avatar

Место рождения

Наумкино, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.07.1926

Дата смерти

20.10.2018

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1926

Отец: Ильин Максим Трофимович

Мать: Ильина Марина Матвеевна

Наумкино, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1956

Дочь: Шипаева Людмила Борисовна

Отец ребёнка: Сомов Борис Сергеевич

Новосеменовка, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1958

Дочь: Сомова Маргарита Борисовна

Отец ребёнка: Сомов Борис Сергеевич

Рождение ребёнка
01.03.1960

Дочь: Кононова Альбина Борисовна

Отец ребёнка: Сомов Борис Сергеевич

Рождение ребёнка
17.10.1961

Дочь: Петрова Лидия Борисовна

Отец ребёнка: Сомов Борис Сергеевич

Рождение ребёнка
31.05.1963

Дочь: Хайруллина Светлана Борисовна

Отец ребёнка: Сомов Борис Сергеевич

Новосеменовка, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1966

Сын: Сомов Сергей Борисович

Отец ребёнка: Сомов Борис Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сомов Борис Сергеевич

Смерть
20.10.2018
Белое Озеро, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close