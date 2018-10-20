Сомова (Ильина) Александра Максимовна
Место рождения
Дата рождения05.07.1926
Дата смерти20.10.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1926
Отец: Ильин Максим Трофимович
Мать: Ильина Марина Матвеевна
Рождение ребёнка
09.07.1956
Дочь: Шипаева Людмила Борисовна
Отец ребёнка: Сомов Борис Сергеевич
Рождение ребёнка
17.01.1958
Дочь: Сомова Маргарита Борисовна
Отец ребёнка: Сомов Борис Сергеевич
Рождение ребёнка
01.03.1960
Дочь: Кононова Альбина Борисовна
Отец ребёнка: Сомов Борис Сергеевич
Рождение ребёнка
17.10.1961
Дочь: Петрова Лидия Борисовна
Отец ребёнка: Сомов Борис Сергеевич
Рождение ребёнка
31.05.1963
Дочь: Хайруллина Светлана Борисовна
Отец ребёнка: Сомов Борис Сергеевич
Рождение ребёнка
25.07.1966
Отец ребёнка: Сомов Борис Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.10.2018
Белое Озеро, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан