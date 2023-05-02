Левченко Людмила Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевченко Людмила Георгиевна

Левченко Людмила Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Семенов Георгий Алексеевич

Мать: Мария

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close