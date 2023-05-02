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Левченко Людмила Георгиевна
Левченко Людмила Георгиевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1945
Пол
Женский
Отец
Семенов Георгий Алексеевич
1922 г.р.
Мать
Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец:
Семенов Георгий Алексеевич
Мать:
Мария
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