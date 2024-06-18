Нурзада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нурзада

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минимула

Мать: Фания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульназ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алина Нурзадаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илмир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гульназ

Смерть
Неизвестно

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