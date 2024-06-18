Нурзада
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульназ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алина Нурзадаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илмир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гульназ
Смерть
Неизвестно