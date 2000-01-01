Бобенко Юрий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобенко Юрий Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

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Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Казахстан (Страна: Казахстан)
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