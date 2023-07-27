Белоусов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Крылова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Крылова Лидия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
22.02.1943

Сын: Белоусов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Крылова Лидия Николаевна

Смерть
Неизвестно

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