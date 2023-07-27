Белоусов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Крылова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Крылова Лидия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крылова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
22.02.1943
Сын: Белоусов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Крылова Лидия Николаевна
Смерть
Неизвестно