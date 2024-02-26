Андрей Николаев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Николай Алексеев (Ич)
Мать: Марья Васильева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
08.11.1859 ст.
Жена: Афимья Ильина (Чна)
по МК1859 св
Рождение ребёнка
10.09.1865 ст.
Сын: Никита Андреев (Ич)
Мать ребёнка: Афимья Ильина (Чна)
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-F6?i=237&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Рождение ребёнка
10.10.1867 ст.
Дочь: Пелагея Андреева (Вна)
Мать ребёнка: Афимья Ильина (Чна)
Рождение ребёнка
14.03.1874
Дочь: Ирина Андреева (Вна)
Мать ребёнка: Афимья Ильина (Чна)
Смерть
Неизвестно