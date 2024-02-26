Андрей Николаев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Николаев (Ич)

Андрей Николаев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Николай Алексеев (Ич)

Мать: Марья Васильева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
08.11.1859 ст.

Жена: Афимья Ильина (Чна)

по МК1859 св
Рождение ребёнка
10.09.1865 ст.

Сын: Никита Андреев (Ич)

Мать ребёнка: Афимья Ильина (Чна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-F6?i=237&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Рождение ребёнка
10.10.1867 ст.

Дочь: Пелагея Андреева (Вна)

Мать ребёнка: Афимья Ильина (Чна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.03.1874

Дочь: Ирина Андреева (Вна)

Мать ребёнка: Афимья Ильина (Чна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.