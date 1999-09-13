Тохиян (Карапетян) Алина (Нореди) Эдиковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1979
Рождение ребёнка
13.09.1999
Отец ребёнка: Тохиян Николай Карленович
Рождение ребёнка
24.12.2002
Отец ребёнка: Тохиян Николай Карленович
Рождение ребёнка
20.10.2016
Дочь: Тохиян Мария Николаевна
Отец ребёнка: Тохиян Николай Карленович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно