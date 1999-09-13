Тохиян (Карапетян) Алина (Нореди) Эдиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохиян (Карапетян) Алина (Нореди) Эдиковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1979

Отец: Карапетян Эдик Аршакович

Мать: Карапетян Нура Саргисовна

Рождение ребёнка
13.09.1999

Сын: Тохиян Арарат Николаевич

Отец ребёнка: Тохиян Николай Карленович

Рождение ребёнка
24.12.2002

Сын: Тохиян Карлен Николаевич

Отец ребёнка: Тохиян Николай Карленович

Рождение ребёнка
20.10.2016

Дочь: Тохиян Мария Николаевна

Отец ребёнка: Тохиян Николай Карленович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тохиян Николай Карленович

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