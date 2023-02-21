Земеров Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земеров Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1949

Отец: Земеров Иван Федорович

Мать: Семерикова Мария Зиновьевна

Рождение ребёнка
16.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.02.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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