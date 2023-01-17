Ручкина (Заицова) Марина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смерти25.01.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1793
Сын: Ручкин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Ручкин Григорий Дмитриевич
Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Аксения Григорьевна
Отец ребёнка: Ручкин Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Татиана Григорьевна
Отец ребёнка: Ручкин Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Ручкин Григорий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.1855