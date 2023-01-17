Ручкина (Заицова) Марина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ручкина (Заицова) Марина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

25.01.1855

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1793

Сын: Ручкин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Ручкин Григорий Дмитриевич

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Аксения Григорьевна

Отец ребёнка: Ручкин Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Татиана Григорьевна

Отец ребёнка: Ручкин Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Ручкин Григорий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ручкин Григорий Дмитриевич

Смерть
25.01.1855
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