Маргания Анзор Михайлович 13.12.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маргания Анзор Михайлович

Место рождения

Абхазия

Дата рождения

13.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1937

Отец: Тарба Михаил Васильевич

Мать: (Маргания) Мэри Давидовна

Абхазия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Маргания) Людмила Виктровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маргания (Затыльная) Аля Лазаревна

Рождение ребёнка
13.10.1957

Дочь: (Маргания) Лолита Анзоровна

Мать ребёнка: Маргания (Затыльная) Аля Лазаревна

Москва
Рождение ребёнка
04.02.1972

Дочь: Минаева (Маргания) Нонна

Мать ребёнка: (Маргания) Людмила Виктровна

Москва

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