Маргания Анзор Михайлович
Место рожденияАбхазия
Дата рождения13.12.1937
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1937
Отец: Тарба Михаил Васильевич
Абхазия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1957
Дочь: (Маргания) Лолита Анзоровна
Мать ребёнка: Маргания (Затыльная) Аля Лазаревна
Москва
Рождение ребёнка
04.02.1972
Дочь: Минаева (Маргания) Нонна
Мать ребёнка: (Маргания) Людмила Виктровна
Москва