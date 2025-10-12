Агапитова (Сметанина) Матрена Васильевна 1781 — найти родственников по фамилии на Familio

Агапитова (Сметанина) Матрена Васильевна

Автор
ВБ
Блинова В.

женский, родилась 1781, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

умерла Неизвестно

Отец
Сметанин Василий Афанасьевич1727 г.р.
Мать
Сметанина (Петрова) Евгения Васильевна1751 г.р.
Супруги
Агапитов Афанасий Поликарпович1771 г.р.
Дети
Родионова (Агапитова) Степанида Афанасьевна16.11.1812 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Сметанин Василий Афанасьевич

Мать: Сметанина (Петрова) Евгения Васильевна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Бракосочетание
13.02.1804

Муж: Агапитов Афанасий Поликарпович

Рождение ребёнка
16.11.1812

Дочь: Родионова (Агапитова) Степанида Афанасьевна

Отец ребёнка: Агапитов Афанасий Поликарпович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Смерть
Неизвестно

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