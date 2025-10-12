Агапитова (Сметанина) Матрена Васильевна
женский, родилась 1781, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
умерла Неизвестно
ОтецСметанин Василий Афанасьевич1727 г.р.
МатьСметанина (Петрова) Евгения Васильевна1751 г.р.
Супруги
Агапитов Афанасий Поликарпович1771 г.р.
Дети
Родионова (Агапитова) Степанида Афанасьевна16.11.1812 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1781
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
13.02.1804
Рождение ребёнка
16.11.1812
Дочь: Родионова (Агапитова) Степанида Афанасьевна
Отец ребёнка: Агапитов Афанасий Поликарпович
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно