Останин Антон Артемьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Останин Артемий Иванов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. над речкой Емутанкой, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762