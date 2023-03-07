Останин Антон Артемьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останин Антон Артемьев

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Место рождения

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1711 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Останин Артемий Иванов

Мать: не указана

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. над речкой Емутанкой, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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