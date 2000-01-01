Цымбал Илья Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦымбал Илья Васильевич

Цымбал Илья Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цымбал Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1920

Сын: Цымбал Яков Ильич

Мать ребёнка: Цымбал Евдокия

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Сары-Булат Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1920
Крестьянин деревни Федоровка Коджамбакской волости Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цымбал Евдокия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close