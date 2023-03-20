Филатова Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилатова Елизавета Ивановна

Филатова Елизавета Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Филатов Петр

Рождение ребёнка
1927

Сын: Филатов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Филатов Петр

Рождение ребёнка
1930

Сын: Филатов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Филатов Петр

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Петр

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close