Филатова Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Филатов Петр
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Филатов Петр
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Филатов Петр
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филатов Петр
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно