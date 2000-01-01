(Долина) Марья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долина) Марья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Долин Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Долин Яков Иванович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Долин Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Долин Яков Иванович

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долин Яков Иванович

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