(Долина) Марья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Долин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Долин Яков Иванович
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долин Яков Иванович