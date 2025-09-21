Тчанников Николай Максимович
мужской, родился 1934, Вологодская обл. Велико-Устюгский район.д.Лычное
умер 2003
ОтецТчанников Максим Семенович1902 г.р.
МатьТчанникова Мария МаксимовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Тчанникова Нина АлександровнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Вологодская обл. Велико-Устюгский район.д.Лычное
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1962
Рождение ребёнка
15.08.1965
Рождение ребёнка
15.08.1965
Рождение ребёнка
08.07.1975
Рождение ребёнка
08.07.1975
Смерть
2003