Тчанников Николай Максимович 1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тчанников Николай Максимович

Автор
ЖМ
Москаленко Ж.

мужской, родился 1934, Вологодская обл. Велико-Устюгский район.д.Лычное

умер 2003

Отец
Тчанников Максим Семенович1902 г.р.
Мать
Тчанникова Мария МаксимовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Тчанникова Нина АлександровнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Тчанников Максим Семенович

Мать: Тчанникова Мария Максимовна

Вологодская обл. Велико-Устюгский район.д.Лычное

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тчанникова Нина Александровна

Рождение ребёнка
27.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тчанникова Нина Александровна

Рождение ребёнка
15.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тчанникова Нина Александровна

Рождение ребёнка
15.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тчанникова Нина Александровна

Рождение ребёнка
08.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тчанникова Нина Александровна

Рождение ребёнка
08.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тчанникова Нина Александровна

Смерть
2003

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