Kordek Ignacy
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Szewczyk (Kordek) Elżbieta
Мать ребёнка: Kordek, Zyśk (Fydrych/Frydrych) Franciszka Frydrych/
Рождение ребёнка
21.11.1807
Дочь: Ponichtera (Kordek) Anna
Мать ребёнка: Kordek, Zyśk (Fydrych/Frydrych) Franciszka Frydrych/
Staniszki
Рождение ребёнка
1822
Смерть
Неизвестно