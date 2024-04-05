Kordek Ignacy Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Kordek Ignacy

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Borowa, Bednarczyk (Kordek) Katarzyna

Мать ребёнка: Kordek, Zyśk (Fydrych/Frydrych) Franciszka Frydrych/

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Szewczyk (Kordek) Elżbieta

Мать ребёнка: Kordek, Zyśk (Fydrych/Frydrych) Franciszka Frydrych/

Рождение ребёнка
21.11.1807

Дочь: Ponichtera (Kordek) Anna

Мать ребёнка: Kordek, Zyśk (Fydrych/Frydrych) Franciszka Frydrych/

Staniszki
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Dawicka/Dawidzka/Dawidczyk (Kordek) Marianna

Мать ребёнка: Kordek, Zyśk (Fydrych/Frydrych) Franciszka Frydrych/

Смерть
Неизвестно

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