Мотенкова Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Битюков Ион Денисов
Отец ребёнка: Мотенков Денис Феофилактов
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Мотенков Денис Феофилактов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Солотенкова (Мотенкова) Акулина Денисова
Отец ребёнка: Мотенков Денис Феофилактов
Лучинск, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Афимья Денисова
Отец ребёнка: Мотенков Денис Феофилактов
Смерть
Неизвестно