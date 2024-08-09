Мотенкова Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотенкова Прасковья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Битюков Ион Денисов

Отец ребёнка: Мотенков Денис Феофилактов

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Битюков Прокопий Денисов

Отец ребёнка: Мотенков Денис Феофилактов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Солотенкова (Мотенкова) Акулина Денисова

Отец ребёнка: Мотенков Денис Феофилактов

Лучинск, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Афимья Денисова

Отец ребёнка: Мотенков Денис Феофилактов

Смерть
Неизвестно

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