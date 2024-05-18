Колобовникова (Самойлова) Степанида Иванова
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Колобовников Осип Яковлев
Рождение ребёнка
1795
Сын: Колобовников Филат Осипов
Отец ребёнка: Колобовников Осип Яковлев
Место жительства
С 1809
Переселенец Тамбовской губернии Лебедянского уезда села Каликино в Оренбургскую губернию.
Смерть
До 1816