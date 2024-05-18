Колобовникова (Самойлова) Степанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобовникова (Самойлова) Степанида Иванова

Место рождения

Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1772

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобовников Осип Яковлев

Рождение ребёнка
1790

Сын: Колобовников Иван Осипов

Отец ребёнка: Колобовников Осип Яковлев

Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Колобовников Филат Осипов

Отец ребёнка: Колобовников Осип Яковлев

Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1809
Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Переселенец Тамбовской губернии Лебедянского уезда села Каликино в Оренбургскую губернию.
Смерть
До 1816
Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

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