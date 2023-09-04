Федор Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти24.12.1822 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Мать: Евфимия Иванова
Брат Силивестра Никифорова.
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Упоминание
1798
Исповедная роспись.
Бракосочетание
25.01.1815 ст.
Жена: Евдокия Филиппова
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Дмитрий Осипов, Фома Никифоров, Григорий Филиппов, Константин Федотов.
Рождение ребёнка
17.06.1817 ст.
Сын: Леонтий Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Филиппова
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 28 лет.
Рождение ребёнка
22.02.1820 ст.
Сын: Васиий Федорович
Смерть
24.12.1822 ст.
От чахотки.