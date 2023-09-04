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Федор Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

24.12.1822 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

С 1741 по 1756 г.р.

Жена

1792 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: Евфимия Иванова

Брат Силивестра Никифорова.
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
25.01.1815 ст.

Жена: Евдокия Филиппова

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Дмитрий Осипов, Фома Никифоров, Григорий Филиппов, Константин Федотов.
Рождение ребёнка
17.06.1817 ст.

Сын: Леонтий Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Филиппова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 28 лет.
Рождение ребёнка
22.02.1820 ст.

Сын: Васиий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
24.12.1822 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От чахотки.
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