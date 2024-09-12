Быков Герасим Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1838
Отец: Быков Егор Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Зеледелец, рыбак
Бракосочетание
20.07.1857
Жена: Быкова Домна Филипповна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Быкова Домна Филипповна
Рождение ребёнка
26.11.1961
Дочь: Николаева Екатерина Герасимовна
Мать ребёнка: Быкова Домна Филипповна
Смерть
Неизвестно