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Быков Герасим Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1838

Отец: Быков Егор Алексеевич

Мать: Быкова Прасковья Максимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Зеледелец, рыбак
Бракосочетание
20.07.1857

Жена: Быкова Домна Филипповна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Быков Михаил Герасимович

Мать ребёнка: Быкова Домна Филипповна

Рождение ребёнка
26.11.1961

Дочь: Николаева Екатерина Герасимовна

Мать ребёнка: Быкова Домна Филипповна

Смерть
Неизвестно

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