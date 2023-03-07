Онищенко Афанасий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1881
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Онищенко Онуфрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Онищенко Кондрат
Мать ребёнка: Онищенко Елена Исаева
Рождение ребёнка
1864
Сын: Онищенко Сергей
Мать ребёнка: Онищенко Елена Исаева
Рождение ребёнка
17.11.1866
Сын: Онищенко Григорий
Мать ребёнка: Онищенко Елена Исаева
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Онищенко Елена Исаева
Рождение ребёнка
12.03.1876
Дочь: Кристина
Мать ребёнка: Онищенко Елена Исаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Онищенко Елена Исаева
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Смерть
1881