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Онищенко Афанасий

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Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Онищенко Онуфрий

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Онищенко Кондрат

Мать ребёнка: Онищенко Елена Исаева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Онищенко Сергей

Мать ребёнка: Онищенко Елена Исаева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
17.11.1866

Сын: Онищенко Григорий

Мать ребёнка: Онищенко Елена Исаева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Онищенко Елена Исаева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
12.03.1876

Дочь: Кристина

Мать ребёнка: Онищенко Елена Исаева

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онищенко Елена Исаева

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Смерть
1881
Белоцерковцы, Полтавська область
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