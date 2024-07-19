Буденкова (Буденкова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буденкова (Буденкова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буденков Сергей Михайлович

г. Ржев, Тверская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буденков Сергей Михайлович

г. Ржев, Тверская обл.
Место жительства
Неизвестно
г. Ржев, Тверская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буденков Сергей Михайлович

г. Ржев, Тверская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буденков Сергей Михайлович

г. Ржев, Тверская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буденков Сергей Михайлович

г. Ржев, Тверская обл.
Смерть
Неизвестно

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