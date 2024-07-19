Буденкова (Буденкова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
г. Ржев, Тверская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
г. Ржев, Тверская обл.
Место жительства
Неизвестно
г. Ржев, Тверская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
г. Ржев, Тверская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
г. Ржев, Тверская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
г. Ржев, Тверская обл.
Смерть
Неизвестно