Афимья Степанова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья Степанова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Никитин (Ович)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Поликарп Егоров (Ич)

Отец ребёнка: Егор Никитин (Ович)

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Аграфена Егорова (Вна)

Отец ребёнка: Егор Никитин (Ович)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Анна Егорова (Вна)

Отец ребёнка: Егор Никитин (Ович)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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