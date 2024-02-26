Афимья Степанова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Никитин (Ович)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Поликарп Егоров (Ич)
Отец ребёнка: Егор Никитин (Ович)
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Аграфена Егорова (Вна)
Отец ребёнка: Егор Никитин (Ович)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Анна Егорова (Вна)
Отец ребёнка: Егор Никитин (Ович)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно