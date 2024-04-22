Юрчак (Войняк) Матрона Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрчак (Войняк) Матрона Иосифовна

Место рождения

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния

Дата рождения

24.03.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1885 ст.

Отец: Войняк Иосиф Николаевич

Мать: Подлисна Евдокия Ивановна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
03.05.1910 ст.

Дочь: Юрчак Анна Константиновна

Отец ребёнка: Юрчак Константин Иванович

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1915 ст.

Дочь: Юрчак Мария Константиновна

Отец ребёнка: Юрчак Константин Иванович

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрчак Константин Иванович

Смерть
Неизвестно
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