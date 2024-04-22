Юрчак (Войняк) Матрона Иосифовна
Место рождения
Дата рождения24.03.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1885 ст.
Отец: Войняк Иосиф Николаевич
Рождение ребёнка
03.05.1910 ст.
Дочь: Юрчак Анна Константиновна
Отец ребёнка: Юрчак Константин Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1915 ст.
Дочь: Юрчак Мария Константиновна
Отец ребёнка: Юрчак Константин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно