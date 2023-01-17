Меллер-Закомельский Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеллер-Закомельский Александр Николаевич

Меллер-Закомельский Александр Николаевич

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

13.11.1844

Дата смерти

15.04.1928

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1844
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1869 по 1877
Туркестанский край
Место жительства
С 1880 по 1883
г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1905
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
С 1918
Франция
Смерть
15.04.1928
г. Ницца, Франция
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close