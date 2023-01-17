Меллер-Закомельский Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.11.1844
Дата смерти15.04.1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1844
Место жительства
С 1869 по 1877
Туркестанский край
Место жительства
С 1880 по 1883
г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1905
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
С 1918
Франция
Смерть
15.04.1928
г. Ницца, Франция