(Thomson) Gertrud — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Thomson) Gertrud

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

10.07.1893

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1893

Отец: Thomson Karl Emil

Мать: Thomson Katharina Sophie Adelheid

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
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