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(Thomson) Gertrud
(Thomson) Gertrud
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
10.07.1893
Пол
Женский
Отец
Thomson Karl Emil
1863 г.р.
Мать
Thomson (Wulff) Katharina Sophie Adelheid
1866 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1893
Отец:
Thomson Karl Emil
Мать:
Thomson Katharina Sophie Adelheid
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
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