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Ржанова (Кутузова) Раиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1926

Дата смерти

20.09.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1926

Отец: Кутузов Иван

Мать: (Кутузова) Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ржанов Василий

Рождение ребёнка
17.01.1957

Дочь: Ганюшкина (Ржанова) Татьяна

Отец ребёнка: Ржанов Василий

Рождение ребёнка
07.02.1958

Дочь: Журавлева (Ржанова) Тамара

Отец ребёнка: Ржанов Василий

Рождение ребёнка
26.09.1963

Сын: Ржанов Александр

Отец ребёнка: Ржанов Василий

Смерть
20.09.1997

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