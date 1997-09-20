Ржанова (Кутузова) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1926
Дата смерти20.09.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1926
Отец: Кутузов Иван
Мать: (Кутузова) Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ржанов Василий
Рождение ребёнка
17.01.1957
Дочь: Ганюшкина (Ржанова) Татьяна
Отец ребёнка: Ржанов Василий
Рождение ребёнка
07.02.1958
Дочь: Журавлева (Ржанова) Тамара
Отец ребёнка: Ржанов Василий
Рождение ребёнка
26.09.1963
Сын: Ржанов Александр
Отец ребёнка: Ржанов Василий
Смерть
20.09.1997