Конов Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конов Гавриил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова Лидия Павловна

Рождение ребёнка
11.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова Лидия Павловна

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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