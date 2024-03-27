Ураза Рысов
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1669
Дата смерти1730
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669
Отец: Рыс Биктяшев
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1698
Сын: Ермет Уразаев
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1708
Сын: Азмячко Уразаев
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
1730
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии