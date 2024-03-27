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Ураза Рысов

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1669

Дата смерти

1730

Пол

Мужской

Отец

1639 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: Рыс Биктяшев

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1698

Сын: Ермет Уразаев

Мать ребёнка: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1708

Сын: Азмячко Уразаев

Мать ребёнка: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
1730
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
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