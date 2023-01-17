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Сухова Александра Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Сухов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Сухов Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Сухов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Сын: Сухов Илья Андреевич

Отец ребёнка: Сухов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1837 ст.

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Сухов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
23.02.1840 ст.

Дочь: Авдотья (Евдокия) Андреевна

Отец ребёнка: Сухов Андрей Михайлович

Русские Липяги, Самарский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Андрей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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