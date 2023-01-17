Сухова Александра Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1809 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Сухов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Отец ребёнка: Сухов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Сын: Сухов Илья Андреевич
Отец ребёнка: Сухов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1837 ст.
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Сухов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
23.02.1840 ст.
Дочь: Авдотья (Евдокия) Андреевна
Отец ребёнка: Сухов Андрей Михайлович
Русские Липяги, Самарский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно