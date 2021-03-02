Дубровская (Лебедева) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровская (Лебедева) Вера Николаевна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

12.03.1943

Дата смерти

02.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.05.1965

Сын: Дубровский Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Дубровский Владимир Павлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.01.1974

Дочь: Зайцева Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Дубровский Владимир Павлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубровский Владимир Павлович

Смерть
02.03.2021
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