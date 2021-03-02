Дубровская (Лебедева) Вера Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.03.1943
Дата смерти02.03.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1965
Сын: Дубровский Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Дубровский Владимир Павлович
Рождение ребёнка
25.01.1974
Дочь: Зайцева Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Дубровский Владимир Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.2021