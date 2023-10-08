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Асемкул
Асемкул
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Оразхан
Мать
Кызгалдак
Дети
Исаева Марал
Добавил:
ZE
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Оразхан
Мать:
Кызгалдак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Исаева Марал
Отец ребёнка:
Мусылман
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