Вертинский Михаил Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вертинский Леонид Францевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вертинский Константин Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вертинский Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.07.2005
Дочь: Вертинская Полина Михайловна
Мать ребёнка: не указана