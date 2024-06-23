Вертинский Михаил Леонидович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вертинский Михаил Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вертинский Леонид Францевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вертинский Константин Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вертинский Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.07.2005

Дочь: Вертинская Полина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

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