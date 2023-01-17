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Мохирев Семен Борисович

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Место рождения

Мохирева, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Мохирев Борис Назарович

Мать: не указана

Мохирева, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Мохирев Леонтий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Мохирева, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Мохирева Матрена Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Мохирева, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мохирева Дарья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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