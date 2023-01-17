Мохирев Семен Борисович
Место рождения
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Мохирев Борис Назарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Мохирев Леонтий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Мохирева Матрена Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мохирева Дарья Яковлевна
Смерть
Неизвестно