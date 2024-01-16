Авдонин Сын
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1997
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Авдонина (Авдонина) Дочь
Рождение ребёнка
До 2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Авдонина (Авдонина) Дочь