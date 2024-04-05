Bocian (Kwiatkowska) Paulina
Место рожденияBrudki/Wąsewo
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Kwiatkowski Józef
Brudki/Wąsewo
Бракосочетание
23.11.1881
Муж: Bocian Tomasz
Brudki/Wąsewo akt 51/1881
Рождение ребёнка
29.07.1896
Дочь: Wiśniewska (Bocian) Anna Marianna
Отец ребёнка: Bocian Tomasz
Brudki/Wąsewo akt 128/1896
Смерть
Неизвестно