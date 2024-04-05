Bocian (Kwiatkowska) Paulina Около 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Bocian (Kwiatkowska) Paulina

Место рождения

Brudki/Wąsewo

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1861 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Kwiatkowski Józef

Мать: Kwiatkowska (Pazik) Marianna

Brudki/Wąsewo
Бракосочетание
23.11.1881

Муж: Bocian Tomasz

Brudki/Wąsewo akt 51/1881
Рождение ребёнка
29.07.1896

Дочь: Wiśniewska (Bocian) Anna Marianna

Отец ребёнка: Bocian Tomasz

Brudki/Wąsewo akt 128/1896
Смерть
Неизвестно

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