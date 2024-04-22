Гультяева Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1876 ст.
Дочь: Гультяева Софья Андреевна
Отец ребёнка: Гультяев Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
14.10.1877 ст.
Дочь: Гультяева Ефросинья Андреевна
Отец ребёнка: Гультяев Андрей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно