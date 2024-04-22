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Гультяева Мария Ивановна

Место рождения

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1853 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1876 ст.

Дочь: Гультяева Софья Андреевна

Отец ребёнка: Гультяев Андрей Гаврилович

Подлюдовье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1877 ст.

Дочь: Гультяева Ефросинья Андреевна

Отец ребёнка: Гультяев Андрей Гаврилович

Подлюдовье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Андрей Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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