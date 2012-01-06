Барышева (Агафонова) Тамара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышева (Агафонова) Тамара Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1952

Дата смерти

06.01.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барышев Валерий Павлович

Рождение ребёнка
27.03.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барышев Валерий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышев Валерий Павлович

Смерть
06.01.2012
Похороны
Неизвестно
Городское буйское кладбище «Местечко Лаврово», Kostromskaya Oblast', Russia
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