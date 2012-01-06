Барышева (Агафонова) Тамара Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1952
Дата смерти06.01.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барышев Валерий Павлович
Рождение ребёнка
27.03.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барышев Валерий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.2012
Похороны
Неизвестно
Городское буйское кладбище «Местечко Лаврово», Kostromskaya Oblast', Russia