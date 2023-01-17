Власова (Власова) Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Ксенофонт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Власов Михаил
Отец ребёнка: Власов Кирилл
Рождение ребёнка
1880
Сын: Власов Семеон
Отец ребёнка: Власов Кирилл
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Власов Кирилл
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Власов Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власов Кирилл
Смерть
Неизвестно