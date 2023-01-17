Власова (Власова) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Власова) Параскева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Ксенофонт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Власов Михаил

Отец ребёнка: Власов Кирилл

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1880

Сын: Власов Семеон

Отец ребёнка: Власов Кирилл

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Власов Кирилл

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Власов Кирилл

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Кирилл

Смерть
Неизвестно
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