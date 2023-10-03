Крушинская Анна Алексеева 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Крушинская Анна Алексеева

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1835

умерла Неизвестно, Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Супруги
Крушинский Николай Константинов1830 ст. г.р.
Дети
(Крушинская) Наталья Николаева1857 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крушинский Николай Константинов

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: (Крушинская) Наталья Николаева

Отец ребёнка: Крушинский Николай Константинов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Смерть
Неизвестно
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

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