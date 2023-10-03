Крушинская Анна Алексеева
женский, родилась 1835
умерла Неизвестно, Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Супруги
Крушинский Николай Константинов1830 ст. г.р.
Дети
(Крушинская) Наталья Николаева1857 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: (Крушинская) Наталья Николаева
Отец ребёнка: Крушинский Николай Константинов
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Сысерть, Сысертский, Свердловская область