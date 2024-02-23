Тишкина Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТишкина Евдокия Дмитриевна

Тишкина Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Турдей, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
20.01.1889 ст.

Муж: Тишкин Сергей Емельянович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Православные, первым браком. По жениху: крестьяне села Новгородского Роман Емельянов Тишкин и Вукол Иванов Рябов По невесте: крестьянин села Ростова Николай Игнатов Морозов и села Михайловского Сергей... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1889 ст.

Сын: Тишкин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Тишкин Сергей Емельянович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.04.1893 ст.

Дочь: (Тишкина) Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Тишкин Сергей Емельянович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.