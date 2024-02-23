Тишкина Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Турдей, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
20.01.1889 ст.
Православные, первым браком. По жениху: крестьяне села Новгородского Роман Емельянов Тишкин и Вукол Иванов Рябов По невесте: крестьянин села Ростова Николай Игнатов Морозов и села Михайловского Сергей... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1889 ст.
Отец ребёнка: Тишкин Сергей Емельянович
Рождение ребёнка
18.04.1893 ст.
Дочь: (Тишкина) Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Тишкин Сергей Емельянович
Смерть
Неизвестно