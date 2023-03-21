Кочанова (Филиппова) Анастасия
Место рожденияРоссия
Дата рождения04.04.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1986
Россия
Рождение ребёнка
10.10.2017
Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
02.01.2020
Рождение ребёнка
02.01.2020
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочанов Виктор
Россия, г. Москва, Таганский ЗАГС