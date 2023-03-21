Кочанова (Филиппова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочанова (Филиппова) Анастасия

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Место рождения

Россия

Дата рождения

04.04.1986

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

1957 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1986

Отец: Филиппов Игорь Сергеевич

Мать: Филиппова Галина Сергеевна

Россия
Рождение ребёнка
10.10.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочанов Виктор

Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
02.01.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочанов Виктор

Рождение ребёнка
02.01.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочанов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочанов Виктор

Россия, г. Москва, Таганский ЗАГС
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