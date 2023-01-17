Галич (Гинзбург) Александр Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галич (Гинзбург) Александр Аркадьевич

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Место рождения

Днепропетровск, Украина

Дата рождения

19.09.1918

Дата смерти

15.12.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Днепропетровск, Украина
Место жительства
С 1918 по 1920
Днепропетровск, Украина
Место жительства
С 1920 по 1923
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
С 1923 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941 по 1942
Такшент
Место жительства
С 1941 по 1941
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Место жительства
С 1942 по 1974
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1974 по 1977
Париж, Франция
Смерть
15.12.1977
Париж, Франция
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