Галич (Гинзбург) Александр Аркадьевич
Место рожденияДнепропетровск, Украина
Дата рождения19.09.1918
Дата смерти15.12.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Днепропетровск, Украина
Место жительства
С 1918 по 1920
Днепропетровск, Украина
Место жительства
С 1920 по 1923
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
С 1923 по 1941
Место жительства
С 1941 по 1942
Такшент
Место жительства
С 1941 по 1941
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Место жительства
С 1942 по 1974
Место жительства
С 1974 по 1977
Париж, Франция
Смерть
15.12.1977
Париж, Франция