Ручкина Екатерина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ручкина Екатерина Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Матрёна Николаева

Отец ребёнка: Ручкин Николай Сергеев

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Ручкин Андрей Николаев

Отец ребёнка: Ручкин Николай Сергеев

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ручкин Николай Сергеев

Место жительства
Неизвестно
Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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