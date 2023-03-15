Ручкина Екатерина Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Матрёна Николаева
Отец ребёнка: Ручкин Николай Сергеев
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Ручкин Николай Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно