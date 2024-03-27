Гринштадт Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринштадт Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1932

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гринштадт Мания

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1895

Сын: Гринштадт Давид

Мать ребёнка: Гринштадт Хана

Житомир
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Мария (Маня)

Мать ребёнка: Гринштадт Хана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гринштадт (дудиков) Наум Борисович

Мать ребёнка: Гринштадт Хана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Броня

Мать ребёнка: Гринштадт Хана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блюма

Мать ребёнка: Гринштадт Хана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гринштадт ?

Мать ребёнка: Гринштадт Хана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1932
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