Гринштадт Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1932
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гринштадт Мания
Рождение ребёнка
10.11.1895
Сын: Гринштадт Давид
Мать ребёнка: Гринштадт Хана
Житомир
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Мария (Маня)
Мать ребёнка: Гринштадт Хана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гринштадт (дудиков) Наум Борисович
Мать ребёнка: Гринштадт Хана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Броня
Мать ребёнка: Гринштадт Хана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блюма
Мать ребёнка: Гринштадт Хана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гринштадт ?
Мать ребёнка: Гринштадт Хана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1932