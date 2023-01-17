Волкова (Есакова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Есакова) Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1904

Дата смерти

04.07.1989

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1931

Сын: Волков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Волков Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
15.09.1935

Дочь: Михайлова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Волков Николай Яковлевич

Смерть
04.07.1989
Похороны
Неизвестно
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
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