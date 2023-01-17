Волкова (Есакова) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1904
Дата смерти04.07.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1931
Сын: Волков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Волков Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
15.09.1935
Дочь: Михайлова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Волков Николай Яковлевич
Смерть
04.07.1989
Похороны
Неизвестно
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область