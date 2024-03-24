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Башири Энрике Фритович

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.09.1968

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1968

Отец: Баширов Фрит Зарифович

Мать: ?

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Работа или профессия
С 2013
председатель Совета Центра культуры им.З.Башири | Current occupation:1
Работа или профессия
Неизвестно
художник | Current occupation:1
Образование
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Юридический факультет Башкирского государственного университета
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