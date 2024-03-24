Башири Энрике Фритович
Место рождения
Дата рождения12.09.1968
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1968
Отец: Баширов Фрит Зарифович
Мать: ?
Работа или профессия
С 2013
председатель Совета Центра культуры им.З.Башири | Current occupation:1
Работа или профессия
Неизвестно
художник | Current occupation:1
Образование
Неизвестно
Юридический факультет Башкирского государственного университета