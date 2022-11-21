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Скрипченко Андрей Геннадьевич
Скрипченко Андрей Геннадьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.03.1982
Пол
Мужской
Отец
Скрипченко Геннадий Анатольевич
1955 г.р.
Мать
Скрипченко Татьяна Николаевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1982
Отец:
Скрипченко Геннадий Анатольевич
Мать:
Скрипченко Татьяна Николаевна
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